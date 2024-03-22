Still Wakes the Deep تضعك في مواجهة أهوال بحرية غير معروفة بدءًا من 18 يونيو

لعشاق لعبة Still Wakes the Deep، تأكدوا من تحديد يوم 18 يونيو في تقويمكم.

في ذلك اليوم، ستتمكن من شراء نسخة من Still Wakes the Deep للكمبيوتر الشخصي (عبر Steam وEpic Games Store)، وXbox Series X|S وPS5، على الرغم من أنه يمكنك أيضًا تشغيلها باستخدام Game Pass لـ أجهزة إكس بوكس ​​والكمبيوتر الشخصي.

إنها أحدث لعبة رعب سردية من منظور الشخص الأول من The Chinese Room، المطور وراء الألعاب المذكورة أعلاه من نفس النوع.

مجرد تحذير إذا لم يكن العنوان نفسه واضحًا بدرجة كافية: ربما لا يكون كتاب Still Wakes the Deep مناسبًا لك إذا كنت تعاني من رهاب الثلاسوفيا. تدور أحداث الفيلم في عام 1975، وتضعك في مكان عامل منصة النفط البحرية المتمركز في مياه بحر الشمال. لقد وصل "عدو مرعب لا يلين" على متن السفينة، وسيتعين عليك القتال من أجل حياتك بينما تساعد ما تبقى من طاقمك على البقاء على قيد الحياة وسط العواصف ودرجات الحرارة المتجمدة. يقول وصف اللعبة: "لقد تم قطع جميع خطوط الاتصال. اختفت جميع المخارج"، لأن قصص الرعب ليست ممتعة إذا كان بإمكانك طلب المساعدة بسهولة. لن تتمكن من الوصول إلى الأسلحة أيضًا - سيتعين عليك استخدام ذكائك وما تجده في بيئتك لمواجهة "الرعب المجهول" والهروب من المنصة تمامًا.