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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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وزير خارجية ليبيا الأسبق: مصر لها كيمياء إنسانية فريدة تخلقت عبر آلاف السنين

وزير الخارجية الليبي
وزير الخارجية الليبي الأسبق عبدالرحمن شلقم

أكد وزير الخارجية الليبي، السفير عبدالرحمن شلقم، أن مصر لها كيمياء إنسانية فريدة تخلقت عبر آلاف السنين، لافتًا إلى أن مصر لها خصوصية منذ أيام الفراعنة وحرب الهكسوس وغيرها.

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وقال “شلقم” خلال عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الأحد، إن مصر لديها قوة ناعمة ومبدعة وعاقلة، وتستطيع أن تؤثر في الدول، لافتا إلى أن تكوين الإنسان المصري الذي انعكس في الإبداع والسياسة والاقتصاد وغيرها من المجالات.

وتابع أنه عاش في مصر في مرحلة مهمة جدًا ثقافيًا وسياسيًا، وعند هزيمة 67 كان بالصف الأول الثانوي ومن الناصريين، وجاء إلى مصر عام 1969 كمبعوث، نظرًا لأنه كان من الأوائل في ليبيا ودخل جامعة القاهرة.

وأكمل شلقم :"أنني عشت معنويات عالية بالدولة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وإصرارًا على تحرير سيناء واسترجاعها، مؤكدًا أن مصر لديها تكوين خاص وإرادة عاقلة منذ قديم الزمن".

 

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