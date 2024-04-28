داعية يتهم إعلامية بالفاحشة.. التفاصيل الكاملة لأزمة الشيخ أبو بكر وميار الببلاوي

تصدر الداعية أبو بكر جاد الرب أحد شيوخ الأزهر الترند بعد نشره لفيديو عبر صفحاته الرسمية عبر مواقع التواصل المختلفة يعلق خلاله على مقطع منتشر بصورة كبيرة على مواقع التواصل مقتطع من برنامج "العرافة" للإعلامية بسمة وهبة على قناتي المحور والنهار في حوارها مع الفنانة والإعلامية المعتزلة ميار الببلاوي تحدثت خلاله بعد سؤال وضغط من مذيعة البرنامج عن طلاقها ورجوعها إلى زوجها 11 مرة، حيث صرح خلال الفيديو الخاص به، أن ما فعتله في زواجها ما هو إلا زنا إن فعلته المرأة.



وجاء الفيديو الخاص بأبو بكر تحت عنوان " ميار الببلاوي والشرع الجديد" مما يدل على وجود جانب قوي من الانسياق خلف الترند والتشهير بها، حيث كان يمكن أن يستعرض قضية تحريم المُحلل في الشرع الشريف دون التطرق إلى اسمها فضلًا عن وضع اسمها عنوان للفيديو لجذب أكبر عدد من المشاهدات.



تصريحات الشيخ أبو بكر ضد ميار الببلاوي



بدأ الشيخ أبو بكر حديثه قائلًا: "مكنتش حابب أتكلم، لكن بعد أن تكلمت الأخت ميار الببلاوي عن إنها تطلقت من زوجها 11 مرة وكانت بترجع بمكالمة وشحنة رصيد، ولجأت للمحلل، فهي أعادت للذاكرة فيلم عادل إمام اللي كان فيه دا، وبدأ الناس تتكلم، والبعض بدأ يحتال على الشرع ويلجأ لهذه الطريقة"

ووصف أبو بكر، زيجات الفنانة ميار الببلاوي بأنها ليست من الإسلام، قائلًا: “الإسلام بريء مما قالته ميار الببلاوي شكلًا وموضوعًا، كلامها لا يمت للدين بصلة، مضيفًا: ربنا جعل الطلاق 3 مرات مش 11 مرة، وجعل المرة الثالثة حاسمة وفاصلة، فهل ينفع لما يتطلقوا 3 مرات يرجعوا ويتفقوا مع واحد ويكتبوا على ورق؟، لا يمكن ذلك وهذا احتيال وزنا ولا يصلح، ولو اتجوزت وبيتت النية إنها تزهق الراجل دا علشان يطلقها فلا يصلح".



ووجه أبو بكر رسالة إلى ميار الببلاوي قائلًا: "الزواج باطل يا ست ميار والرجوع باطل يا ست ميار، ومعندناش طلاق في الإسلام اسمه 11 مرة ومعندناش حاجة اسمها تحليل، لكن عندنا زواج شرعي، إن عاش معها بالمعروف وإلا فيفارقها بالإحسان، ومعندناش حاجة اسمها ترجع بمكالمة تليفون".







الهجوم على الشيخ أبو بكر بعد اتهامه لميار الببلاوي بالزنا



بدأ الهجوم على الشيخ أبو بكر بعد فيديو اتهامه لميار الببلاوي الزنا من عدة أوجه، أولًا من جانب رودا السوشيال ميديا، حيث استنكروا على أبو بكر ذكر اسم ميار الببلاوي، حيث كان من الممكن التحدث عن الأمر بوجه عام إن كان المقصود توعية شباب المسلمين وإبراء الذمة كما قال، بينما استنكر البعض من نصيحته على الملأ والتشهير بها، فيما كان من الممكن أن ينصحها وجه لوجه، فيما قال آخرون أنه لم يشاهد الحلقة من الأساس وإنما رد عن السمع لأن الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي لم تقول أنها اتخذت مُحلل أو تحايلت على الدين وفعلت الفاحشة كما اتهمها، وأن ما فعله ما هو إلا لهدف الترند والمشاهدات وكسب الأموال.











وجاء الهجوم على أبو بكر أيضًا من زملائها الفنانين خاصة المعتزلين حيث دافعت الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوى عن ميار الببلاوى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك قائلة : “يا جماعة الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب إللى أنا أصلآ مش بحبه ولا بحب طريقة تلاوتة للقرآن العجيبة ولا بحب أسمعه من ساعة ما قال الجن بيسرق المال و الذهب من البيوت إتبلى على ميار الببلاوى و إتهمها بما ليس فيها و علق على برنامجها مع بسمة وهبى إللى كان فى رمضان بالرغم من إنه متفرجش عليه و إعتمد على حد مضلل نقل له كلام ميار مقالتهوش أصلآ ، ميار دلوقتى عندها إنهيااااار حسبنا الله و نعم الوكيل.إللى شاف منكم البرنامج يدخل على الفيديو إللى عامله الشيخ بإسم الفنانة ميار الببلاوى و يقول له إنه غلطان و إن ميار لم تقل الكلام إللى هو نسبه لها."



انهيار ميار الببلاوي بسبب اتهامات الشيخ أبو بكر

انهارت الفنانة ميار الببلاوي وفقدت الوعي من البكاء عبر بث مباشر كانت قد بدأته للدفاع عن نفسها أمام الاتهامات التي توجهت إليها من جانب الشيخ أبو بكر جاد الرب، حيث قالت أنه خاض في شرفها وعرضها وقال عن زواجها زنا وهو على سنة الله ورسوله ولم تلجأ لمحلل أبدًا، وأن ابنها قاطعها وعائلتها في غضب شديد عليها بسبب تصريحات الشيخ عنها، حيث قالت: "مفيش حد اتظلم أكتر ما انا اتظلمت لكن توصل لشرفي وعرضي، حسبي الله ونعم الوكيل، أنا ام راجل وزوجة راجل وبنت صعيدية، حرام عليكم قطعتوني، ابني واخواتي مبيكلمونيش".



وتابعت: "أنا اتجوزت على سنة الله ورسوله هو أنا لو ست وحشة هتجوز!، دي حاجة تخصني أنا، وبقول للشيخ حسبي الله ونعم الوكيل فيك ادفن نفسي يعني، احنا جوازتنا غير وأكتر من الناس التانية وعمري ما عملت حاجة عيب ولا غلط، اتجوزت ولا اتطلقت ملكوش دعوة بيا".



وأضافت :"حسبي الله ونعم الوكيل فيك، أنا سبت التمثيل وكل حاجة وبشتغل في برنامجي وبين صلاتي وبيتي وتربية ابني ومش عايشة ومش بخرج من بيتي إلا لو شغلي يعني ادفن نفسي مع أمي!".

قصف المحصنات في الإسلام

قالت دار الإفتاء في فتواها رقم 4720 عن قصف المحصنات - الخوض في العرض والاتهام بالزنا أو نفي النسب- أنه يعتبر جريمة من الجرائم الشنيعة التي حاربها الإسلام حربًا لا هوادة فيها؛ وشدد في عقوبة القذف فجعلها قريبة من عقوبة الزنا مع إسقاط الشهادة والوصف بالفسق، وقد اعتبر الإسلام قذف المحصنات من الكبائر الموجبة لسخط الله وعذابه، وأوعد المرتكبين لهذا المنكر بالعذاب الشديد في الدنيا والآخرة؛ فقال جل شأنه: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور: 4]، وقد عدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الكبائر والمهلكات؛ فقال صلوات الله وسلامه عليه: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ». قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: «الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلَاتِ» رواه البخاري.