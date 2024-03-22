روسيا تحبط قصفًا صاروخيًا أوكرانيًا فوق بيلجورود

استطاع الجيش الروسي التصدي لقذائف صاروخية كانت تستهدف إحدى المدن الروسية، وقالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة، إن وسائط الدفاع الجوي بالجيش الروسي اعترضت ودمرت ثماني قذائف صاروخية معادية من طراز Vampire فوق مقاطعة بيلجورود.

وبحسب "روسيا اليوم"، فقد جاء في بيان الوزارة الأتي: "في حوالي الساعة 7:30 بتوقيت موسكو من يوم 22 مارس، تم التصدي لمحاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف على أراضي روسيا الاتحادية باستخدام راجمات صواريخ تشيكية الصنع من طراز RM-70 Vampire".

وتابعت الوزارة في بيانها:"تم خلال ذلك تدمير 8 قذائف صاروخية معادية في الجو فوق أراضي مقاطعة بيلجورود".

يذكر أن القوات الأوكرانية، تستهدف بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلجورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.