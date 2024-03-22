تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام نيوزيلندا

يواجه منتخب مصر الأول لكرة القدم نظيره نيوزيلندا مساء اليوم الجمعة في افتتاح بطولة كأس عاصمة مصر.

ويستعد الفراعنة لخوض اول اختبار تحت قيادة حسام حسن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، استعدادا لمباريات تصفيات كأس العالم 2026.

وأدى مران منتخب مرانه الأخير وأجرى تدريبات بدنية و جمل فنية وتسديد علي المرمى.

وتنطلق مباراة مصر و نيوزيلندا في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة وقطر، الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات.

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمباراة نيوزيلندا:

في حراسة المرمى: محمد أبوجبل

في الدفاع: محمد حمدي - محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة - محمد هاني

في الوسط: إمام عاشور - مروان عطية - مجدي أفشة

في الخط الأمامي: عمر مرموش- محمود حسن تريزيجيه

في الهجوم: مصطفى محمد

