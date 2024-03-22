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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام نيوزيلندا

منتخب مصر
منتخب مصر

يواجه منتخب مصر الأول لكرة القدم نظيره نيوزيلندا مساء اليوم الجمعة في افتتاح بطولة كأس عاصمة مصر.

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منتخب مصر بالزي الأحمر في افتتاح كأس العاصمة الإدارية

ويستعد الفراعنة لخوض اول اختبار تحت قيادة حسام حسن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، استعدادا لمباريات تصفيات كأس العالم 2026.

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وأدى مران منتخب مرانه الأخير وأجرى تدريبات بدنية و جمل فنية وتسديد علي المرمى.

وتنطلق مباراة مصر و نيوزيلندا في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة وقطر، الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات.

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمباراة نيوزيلندا:

في حراسة المرمى: محمد أبوجبل

في الدفاع: محمد حمدي - محمد عبدالمنعم  - رامي ربيعة - محمد هاني

في الوسط: إمام عاشور - مروان عطية  - مجدي أفشة

في الخط الأمامي: عمر مرموش- محمود حسن تريزيجيه

في الهجوم: مصطفى محمد
 

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