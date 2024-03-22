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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

منتخب مصر بالزي الأحمر في افتتاح كأس العاصمة الإدارية

منتخب مصر
منتخب مصر

أستقر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر و نيوزيلندا المقرر لها العاشرة مساء اليوم الجمعة باستاد مصر بالعاصمة الإدارية في افتتاح بطولة كأس عاصمة مصر التي تضم منتخبات كرواتيا و تونس ، على إرتداء منتخب مصر القميص الأحمر و الشورت و الجورب الأسود ، فيما يرتدي منتخب نيوزيلندا الطاقم  الأبيض بالكامل.

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منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة نيوزيلندا

وكان قد حضر الإجتماع الفني وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة و وليد بدر مدير إداري منتخب مصر و مينا سامح إداري المنتخب و حماده زاهر مدير التسويق باتحاد الكرة و ناصر فراج مدير إدارة المسابقات.

مران منتخب مصر

ويلتقي منتخب مصر مع نيوزيلندا في العاشرة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة في افتتاح بطولة كأس العاصمة الإدارية. 

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