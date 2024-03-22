منتخب مصر بالزي الأحمر في افتتاح كأس العاصمة الإدارية

أستقر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر و نيوزيلندا المقرر لها العاشرة مساء اليوم الجمعة باستاد مصر بالعاصمة الإدارية في افتتاح بطولة كأس عاصمة مصر التي تضم منتخبات كرواتيا و تونس ، على إرتداء منتخب مصر القميص الأحمر و الشورت و الجورب الأسود ، فيما يرتدي منتخب نيوزيلندا الطاقم الأبيض بالكامل.

وكان قد حضر الإجتماع الفني وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة و وليد بدر مدير إداري منتخب مصر و مينا سامح إداري المنتخب و حماده زاهر مدير التسويق باتحاد الكرة و ناصر فراج مدير إدارة المسابقات.

مران منتخب مصر

ويلتقي منتخب مصر مع نيوزيلندا في العاشرة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة في افتتاح بطولة كأس العاصمة الإدارية.