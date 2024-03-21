الإصدار التجريبي من Threads يتيح المشاركة في Mastodon

الدعم الفيدرالي في Meta Threads قيد التشغيل في النسخة التجريبية. كتب مارك زوكربيرج يوم الخميس أن مستخدمي Threads البالغين في البلدان المؤهلة يمكنهم الآن تشغيل المشاركة مع الجميع - بما في ذلك Mastodon وخدمات ActivityPub الأخرى. قبل الإصدار التجريبي الأوسع اليوم، كانت Meta تختبر التوافق عبر الأنظمة الأساسية مع عدد قليل من الحسابات منذ أواخر العام الماضي.

إن fediverse عبارة عن مجموعة من المجتمعات (الخوادم) اللامركزية عبر الإنترنت التي تتحدث "اللغة" المشتركة لـ ActivityPub. يتيح ذلك لكل مركز الاحتفاظ بقواعده وأعضائه مع الاستمرار في السماح للمنشورات والإعجابات والمحتويات الأخرى بالظهور على الآخرين. وعدت Meta بدعم الاتحاد الفيدرالي عندما تم إطلاق Threads العام الماضي.

في منشور بتاريخ ديسمبر، صاغ زوكربيرج عملية التكامل كوسيلة للسماح لمحتوى المنصة الناشئة بالوصول إلى المزيد من المشاهدين. وكتب: "إن جعل المواضيع قابلة للتشغيل المتبادل سيمنح الأشخاص المزيد من الخيارات حول كيفية تفاعلهم وسيساعد المحتوى في الوصول إلى عدد أكبر من الأشخاص". "أنا متفائل جدًا بشأن هذا."

الميزة هي الاشتراك. إذا قمت بتشغيل المشاركة الفيدرالية، فيمكن للأشخاص الموجودين على خوادم ActivityPub الأخرى البحث عن ملفك الشخصي ومتابعته، ورؤية منشوراتك والتفاعل معها ومشاركتها مع المستخدمين في مجتمعهم الفيدرالي المتوافق (أو أي مجتمع آخر). سيتم مشاركة تفاعلاتهم مع المواضيع.

هناك بعض القيود أثناء كون التوافق عبر الأنظمة الأساسية في مرحلة تجريبية. على الرغم من أن الإعجابات من منصات مختلفة ستظهر على المواضيع، إلا أن الردود والمتابعات من تلك المجتمعات لن تظهر. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن مشاركة استطلاعات الرأي والمشاركات التي تحتوي على عناصر تحكم في الرد مع مجتمعات غير سلاسل المحادثات. لذا، في الوقت الحالي، لا يقوم التكامل بأكثر من مجرد دفع منشورات Threads إلى Mastodon والمجتمعات الفيدرالية الأخرى، إلى جانب بعض الإضافات.

يمكنك تفعيل الميزة في تطبيق Threads. توجه إلى إعدادات الحساب > مشاركة Fediverse واتبع التعليمات للاشتراك والتحقق من ذلك. يقول ميتا إن الاختبار متاح فقط في الولايات المتحدة وكندا واليابان للبدء.