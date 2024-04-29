الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواق بعد انخفاضه

بوابة الوفد الإلكترونية

 أسعار الذهب.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار الذهب بالمحال في الساعات الأولى من صباح اليوم في ضوء ما يشهده العالم من صراعات وحروب تؤثر على سعر المعدن الأصفر.


 ترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الذهب صباح اليوم :
 

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3542 جنيهًا

 

سعر جرام الذهب عيار 21


وصل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3100 جنيه

 

سعر جرام الذهب عيار 18 


جاء سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2657 جنيهًا

 

سعر الجنيه الذهب


وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 24800 جنيهًا

 

سعر أوقية الذهب


وسجلت سعر أوقية الذهب نحو 2336 دولارًا

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