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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

بالتزامن مع بطولة كأس عاصمة مصر.. النقل توفر أتوبيسات بالمجان لنقل الجماهير

وزارة النقل
وزارة النقل

في إطار التعاون والتنسيق المثمر والمشترك بين وزارتي النقل والشباب والرياضة للنهوض بالرياضة المصرية واستضافة الأحداث الرياضية الدولية الكبرى، وفي ضوء إقامة بطولة كأس عاصمة مصر بجمهورية مصر العربية، بمشاركة منتخبات (مصر / تونس / نيوزيلاندا / كرواتيا) وذلك بستاد العاصمة الإدارية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية.

تفاصيل توقيع وزيرا الإسكان والنقل بروتوكول تعاون في مجالات النقل البري

أصدر الفريق مهندس  كامل الوزير - وزير النقل توجيهات إلي رئيس وقيادات وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بتوفير أتوبيسات بالمجان لنقل الجماهير من الميادين العامة وذلك تسهيلاً علي الجماهير ودعم حركة تنقلاتهم إلى سستاد العاصمة الإدارية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية .

وقد تقرر ان يكون قيام تلك الاوتوبيسات في تمام الساعة الرابعة عصراً ابتداء من يوم الجمعة الموافق 22 / 3 / 2024 من الميادين التالية ( عبد المنعم رياض ، العباسية ، حدائق القبة " بجوار نادي مصر للبترول " ، مدينة نصر ، محطة مترو الاستاد " بجوار نادي الزهور وكذلك بجوار نادي السكة الحديد ، محطة عدلي منصور ، شبرا الخيمة ، السلام ، المعادي " أمام المركز الاوليمبي " ، الجيزة ، حدائق الاهرام " أمام نادي حدائق الاهرام ، زهرة العاصمة ، العاشر من رمضان " ميدان الاردنية " ، الزقازيق امام نادي الشرقية).


والجدير بالذكر أن مدينة مصر الدولية للألعاب الاولمبية تقع علي طريق القطامية السخنة علي بعد عشر دقائق من محطة رسوم القطامية اتجاة السخنة.

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