برنامج الأمم المتحدة للتنمية يقدم حلولًا للمناخ في ١٢ دولة بما فيها مصر

وسط حالة من التوتر العالمي بسبب ما ينتظره العالم من تغير في المناخ ولما له من تأثير هائل على الحياة الاقتصادية والمعيشية

أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) سلسلة جديدة من الفيديوهات على موقع يوتيوب بعنوان "شرح العمل المناخي"، والذي يوضح كيف يبدو العمل المناخي في جميع أنحاء العالم.

ومع زيادة تأثيرات تغير المناخ، توضح السلسلة الحاجة إلى توسيع نطاق الحلول المناخية العديدة الجارية بالفعل لتأمين مستقبل أكثر اخضرارًا وأمانًا.

تعرض مقاطع الفيديو الأربعة، التي قدمها سفير النوايا الحسنة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والممثل نيكولاي كوستر فالداو، كيف يمكننا التكيف مع آثار تغير المناخ، واستعادة غابات العالم، وتزويد المجتمعات بالطاقة المستدامة، وتمكين الشباب من قيادة العمل المناخي حيث تاخذ الفيديوهات المشاهدين في جولة حول العالم تؤكد إمكانية اتخاذ إجراءات هادفة لمكافحة تغير المناخ.

ومن بين البلدان التي تم تسليط الضوء عليها مصر، حيث يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على التكييف المناخي بين المجتمعات الريفية في الشريط الساحلي الشمالي لدلتا النيل في كفر الشيخ واختبار استخدام المحاصيل الذكية مناخيا للتكيف مع تغير المناخ.