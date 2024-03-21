الخميس 21 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

معمل المناخ الزراعي يدرب طلاب الجامعات على الأرصاد الجوية الزراعية

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية

تنفيذا لتوجهيات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي 
وتحت إشراف  د عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية وفي إطار التعاون المثمر والخدمات العلمية والتوعوية التي يقدمها المعمل المركزي للمناخ الزراعي لطلبة كليات الزراعة.

المحاصيل العضوية
صرح الدكتور محمد عبدربه مدير المعمل انه تم اليوم 21 مارس 2024  تدريب عدد 25 طالب من برنامج إنتاج المحاصيل العضوية بكلية الزراعة الحيوية جامعة هليوبوليس من اجل الاطلاع على أحدث ما تقدمونه لتنمية وتطوير القطاع الزراعي. حيث قام المعمل بترتيب تدريب علمي تطبيقي للطلاب من خلال شرح كيفية عمل صيانة لمحطات الارصاد الجوية الزراعية و استقبال البيانات و معالجتها من خلال فريق عمل المحطات و الارصاد و لقد قامت دكتور رشا المرشدي والدكتورة رضا دهشور بشرح كل الامور المتعلقة بالارصاد الجوية الزراعية و محطة قياس تلوث الهواء الجوي المتنقلة و كيفية عملها.

txt

الزراعة تتسلم شبل التجمع الأول وإيداعه بحديقة حيوان بني سويف

 كما قامت الدكتورة فاطمة مرسي بشرح الادارة المتكاملة للخضر تحت الصوب الزراعية و هياكل الصوب الزراعية وأغطية الصوب المختلفة و كيفية ادارة الصوب خلال المواسم المناخية المختلفة بصورة ذكية. 

txt

الزراعة تطرح كعك العيد من 15 رمضان بتخفيضات 40%

كما قام الدكتور زكريا يحيى بشرح نظم الزراعة بدون تربة داخل الصوب الزراعية وفوق اسطح المباني و كيفية تطبيق تلك الانظمة بما يحقق الاستدامة البيئية المناسبة و المحافظة على المباني و كيفية ادارة تلك النظم تحت الصوب الزراعية،كما قام الدكتور عماد عبدالعزيز بشرح انشطة قسم الزراعة البيولوجية فيما يتعلق بانتاج تقاوي و ثمار عيش الغراب المحاري و كيفية تدوير المخلفات العضوية بما يتناسب و المحافظة على البيئة من التلوث وتحقيق استفادة من تلك المخلفات.

مواد متعلقة

محافظ القليوبية يعقد اجتماعاً لمتابعة تنفيذ بروتوكول التعاون مع الري

ضبط طن سكر و٣ أطنان دجاج مجهولة المصدر في حملة تموينية بالإسماعيلية

بداية من 15 رمضان.. "الزراعة" تطرح كعك العيد بتخفيضات تصل لـ40%

الزراعة: دورات تربية الدواجن تسير بانتظام والإنتاج يلبي جميع احتياجات المواطنين
الجريدة الورقية