تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء .. تشكيل مجلس جديد لهيئة ستاد القاهرة الدولي

دخل قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 765 لسنة 2024 ، بشأن تشكيل مجلس إدارة جديد لهيئة ستاد القاهرة الدولي لفترة أربعة أعوام مقبل ، حيذ التنفيذ بتشكيل رئيس وأعضاء جدد.





وجاء التشكيل الجديد للهيئة على النحو التالي ..

د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رئيسًا للهيئة.

وعضوية كل من : اللواء خالد عبد العال بصفته محافظًا للقاهرة ، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، الدكتور أشرف السيد العربي رئيس معهد التخطيط ، علي السيسي مساعد وزير المالية ، الدكتور أسامة عبد المنعم صالح وزير الاستثمار الأسبق وعبد العزيز عبد التواب هاشم أستاذ بكلية التجارة جامعة القاهرة.