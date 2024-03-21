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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء .. تشكيل مجلس جديد لهيئة ستاد القاهرة الدولي

ستاد القاهرة الدولي
ستاد القاهرة الدولي

دخل قرار الدكتور مصطفى مدبولي  رئيس مجلس الوزراء رقم 765 لسنة 2024 ، بشأن تشكيل مجلس إدارة جديد لهيئة ستاد القاهرة الدولي لفترة أربعة أعوام مقبل ، حيذ التنفيذ بتشكيل رئيس وأعضاء جدد.
 

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وجاء التشكيل الجديد للهيئة على النحو التالي ..
د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رئيسًا للهيئة.
وعضوية كل من : اللواء خالد عبد العال بصفته محافظًا للقاهرة ، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، الدكتور  أشرف السيد العربي  رئيس معهد التخطيط ، علي السيسي مساعد وزير المالية ، الدكتور أسامة عبد المنعم صالح  وزير الاستثمار الأسبق وعبد العزيز عبد التواب هاشم  أستاذ بكلية التجارة جامعة القاهرة.

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