حسام غالي رئيسًا لبعثة الأهلي في تنزانيا

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تكليف حسام غالي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتوجهة إلى تنزانيا الأسبوع المقبل، للقاء فريق سيمبا يوم الجمعة 29 مارس الجاري، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





هذا ويقوم حسام غالي بالتنسيق والترتيب الكامل مع الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، بخصوص كافة الأمور المتعلقة بسفر البعثة وفندق الإقامة وملاعب التدريب، وتوفير أفضل الأجواء للجهاز الفني واللاعبين.

وتأهل الأهلي إلى مرحلة الأدوار الاقصائية بالبطولة القارية ، باحتلاله صدارة ترتيب المجموعة الرابعة.