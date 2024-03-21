القنوات الناقلة لمواجهة المنتخب ونيوزيلندا بكأس عاصمة مصر

في مواجهة مرتقبة جماهيريًا ، يلتقي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم نظيره نيوزيلندا في تمام الساعة العاشرة من مساء غدٍ الجمعة المقبل على ستاد العاصمة الإدارية الجديدة في اللقاء التاريخي الأول الذي يقام عليه ، ويأتي لحساب أولى مباريات بطولة كأس عاصمة مصر والذي تقرر إقامته بديلاً عن دورة دبي الودية بدولة الإمارات.





ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1 ، الناقل الفضائي الحصري للمواجهات المصرية على صعيدي الأندية والمنتخبات.



وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب قائمة الفريق استعداداً لمعسكر شهر مارس الذي انطلق ١٣ من الشهر الجاري استعدادا للبطولة الودية التي تضم منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا والمقرر إقامتها في القاهرة تحت مسمى كأس العاصمة الإدارية ، واللاعبون ال ٢٥ هم:.. .

محمد عواد ، محمد أبو جبل، المهدي سليمان، مصطفي شوبير، محمد هاني، أكرم توفيق، محمد حمدي، محمد شكري، أحمد حجازي، رامي ربيعه، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، مروان عطية، حمدي فتحي، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، محمود تريزيجيه، مصطفي فتحي، حسين الشحات، عمر مرموش، مصطفي محمد، أحمد عاطف، محمد شريف، محمد الشامي.