حقيقة رفع المحلات الأسعار قبل بدء الأوكازيون (شاهد)

قال أحمد أبوالفضل، وكيل وزارة التموين لشئون الرقابة، إن الوزارة لا تتدخل في نسبة التخفيض التي يحددها التاجر للمشاركة في الأوكازيون، حتى يكون الأمر بمحض إرادة التاجر دون أي تدخل، لافتًا إلى أن دور الوزارة الرقابة على تطبيق هذه النسبة، بحيث لا تكون وهمية وعدم رفع الأسعار المتفقة عليها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، وأحمد دياب، عبر برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك معايير ملزمة على التاجر، بشأن أسعار السلع.

موسم تخفيضات الأوكازيون الشتوي للعام الجاري 2024 ينتهي اليوم الخميس:

أشار وكيل وزارة التموين إلى أن موسم تخفيضات الأوكازيون الشتوي للعام الجاري 2024، ينتهي اليوم الخميس، وفقًا لقرار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لافتًا إلى أنه لن يتم مد الأوكازيون مرة أخرى.

الاستفادة من الأوكازيون الشتوي:

الأوكازيون الشتوي 2024.. يبحث الكثير من المواطنين عن أوجه الاستفادة من الأوكازيون الشتوي، حيث يتم طرح الملابس والأزياء بأسعار مخفضة بشكل كبير.

ويترقب الكثيرون موعد انتهاء الأوكازيون الشتوي، بالتزامن مع إعلان وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، عن مد فترة الأكازيون الشتوى 2024.

الأوكازيون الشتوي للعام الجاري 2024

ينتهي الأوكازيون الشتوي للعام الجاري 2024، في يوم 21 مارس 2024، بدلًا من يوم 5 مارس، عقب إعلان وزير التموين مد فترة الأوكازيون الشتوي لأسبوعين إضافيين.

وقد وصل عدد المحال المشتركة في الأوكازيون الشتوي 2024، إلى نحو 3 آلاف محل متنوع، منها محلات الملابس والمصنوعات الجلدية والأدوات المنزلية.

نصائح مهمة عند الشراء من محال الأوكازيون الشتوي:

يشارك العديد من السلاسل التجارية المعروفة في الأوكازيون الشتوي 2024، بتخفيضات تصل لـ70% أو أكثر، وبذلك ينصح المواطنين باتباع الخطوات التالية:

لابد من التأكد من مشاركة المحل في الأوكازيون من خلال وضع لافتة على المحل.

كتابة الأسعار على القطعة قبل التخفيض وبعده.

يتوجب على المشتري أن يحتفظ بفاتورة الشراء لضمان حقوقه التي أقرها القانون بحماية المستهلك.

