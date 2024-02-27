تفاصيل جديدة عن الأوكازيون الشتوي 2024 بعد مدّه أسبوعين

الأوكازيون الشتوي 2024.. يبحث الكثير من المواطنين عن أوجه الاستفادة من الأوكازيون الشتوي، حيث يتم طرح الملابس والأزياء بأسعار مخفضة بشكل كبير.

ويترقب الكثيرون موعد انتهاء الأوكازيون الشتوي، بالتزامن مع إعلان وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، عن مد فترة الأكازيون الشتوى 2024.

الأوكازيون الشتوي للعام الجاري 2024

وينتهي الأوكازيون الشتوي للعام الجاري 2024، في يوم 21 مارس 2024، بدلا من يوم 5 مارس، عقب إعلان وزير التموين مد فترة الأوكازيون الشتوي لأسبوعين إضافيين.

وقد صل عدد المحال المشتركة في الأوكازيون الشتوي 2024، إلى نحو 3 آلاف محل متنوع، منها محلات الملابس والمصنوعات الجلدية والأدوات المنزلية.

نصائح مهمة عند شراء من محال الأوكازيون الشتوي

يشارك العديد من السلاسل التجارية المعروفة في الأوكازيون الشتوي 2024، بتخفيضات تصل لـ70% أو أكثر، وبذلك ينصح المواطنين باتباع الخطوات التالية

لابد من التأكد من مشاركة المحل في الأوكازيون من خلال وضع لافتة على المحل.

كتابة الأسعار على القطعة قبل التخفيض وبعده.

يتوجب على المشترى أن يحتفظ بفاتورة الشراء لضمان حقوقه التي أقرها القانون بحماية المستهلك.