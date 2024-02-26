كل ما تريد معرفته عن الأوكازيون الشتوي ونصائح للشراء

بعد مده لـ21 مارس..

في ضوء جهود الدولة المصرية التي تقوم بها بشكل مستمر لتخفيف الأعباء عن المواطنين، أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين و التجارة الداخلية قرارًا بمد فترة التصفية الموسمية الأولى للأوكازيون الشتوي لمدة أسبوعين إضافيين على أن ينتهي في ٢١مارس بدلا من 5 مارس 2024.

الاوكازيون الشتوي

ويعد الأوكازيون الشتوي أحد أهم الملاذ بالنسبة للمواطنين بسبب التخفيضات الموجودة على السلع خلال الأوكازيون، فهو يخلق حالة من الرواج التجاري في الأسواق.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أهم المعلومات عن الأوكازيون الشتوي:

انطلق الأوكازيون الشتوي يوم 5 فبراير الجاري

بعد مد فترة الاوكازيون سينتهي يوم 21 مارس المقبل

عدد المحال التي شاركت في الأوكازيون ما يقرب من 3000 محل متنوع ما بين الادوات المنزلية وملابس ومصنوعات جلدية

تصل نسبة التخفيضات في الاوكازيون إلى 50%

نصائح لتجنب العروض الوهمية

التأكد من جودة السلع قبل الشراء خلال الأوكازيون

تجنب التعامل مع الباعة الجائلين

عدم التعامل مع المنصات الإعلانية الغير موثوق فيها

الحصول على فاتورة معتمدة من السلع التي تم شراؤها

الإبتعاد عن المنتجات والسلع مجهولة المصدر، واختيار السلع ذات جودة

الشراء من خلال المحلات والمعارض المعروفة لتي لها اسم وعلامة تجارية معروفة وعناوين محددة

الحصول على فاتورة الشراء قبل مغادرة المكان

عقوبة المخالفين

وقد أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية عقوبة العروض الوهمية للمحلات خلال فترة الاوكازيون التي تشمل غرامة تصل من 50 ألف إلى 2 مليون جنيه