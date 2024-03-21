الخميس 21 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

سلاح الجو الأوكراني: روسيا أطلقت 31 صاروخًا على البلاد

إطلاق صواريخ
إطلاق صواريخ

قال سلاح الجو الأوكراني إن روسيا أطلقت 31 صاروخًا على أوكرانيا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، مشيرا إلى أنه تم إسقاط جميع الصواريخ في منطقة العاصمة كييف.

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وأوضح سلاح الجو الأوكراني أن روسيا أطلقت صاروخين باليستيين من طراز اسكندر، إضافة إلى 29 صاروخ كروز، مضيفا أن تلك الصواريخ أطلقت من 11 قاذفة استراتيجية من طراز "تو-95 أم أس" في منطقتي فولغودونسك وإنجلز الروسيتين، بحسب ما أفاد مراسلنا.

وأضاف بيان الجيش الأوكراني "جاءت الصواريخ من الشمال، وكانت وجهتها الرئيسية مدينة كييف".

وقال قائد القوات الجوية الأوكرانية، ميكولا أوليشوك "نتيجة للعمليات القتالية الناجحة، تم إسقاط جميع صواريخ العدو في منطقة كييف".

وكانت سلطات بلدية كييف قد أعلنت عن سقوط صاروخيين داخل المدينة، مما أدى إلى إصابة 10 اشخاص، مشيرة إلى وقوع أضرار في عدة أحياء في كييف نتيجة سقوط شظايا الصواريخ.

من ناحيته، أفادت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني بوقوع 67 اشتباكا على طول خط الجبهة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الهيئة إن معظم الهجمات التي نفذتها القوات الروسية كانت في اتجاه نوفوبافلوفسك، حيث شنت القوات الروسية 18 هجوما في منطقة أفدييفكا و11 هجوم على منطقة ليمان، كما هاجمت القوات الروسية مناطق باخموت وأوريهيف وخيرسون، ولأول مرة منذ فترة طويلة لم يتم الإبلاغ عن الاشتباكات القتالية من اتجاه كوبيانسك، قرب خاركيف.

وذكر البيان أن الجيش الروسي أطلق صاروخين ونفذ 54 غارة جوية و41 صاروخيا على مواقع الجيش الأوكراني.

كما أفادت هيئة الأركان العامة أنه وخلال النهار ضرب الطيران الأوكراني 10 مناطق لتمركز الأفراد والأسلحة والمعدات العسكرية، كما ضربت وحدات من القوات الصاروخية مستودع ذخيرة تابع للروس.

 

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