بسبب النزاعات.. عجز الاتحاد الأوروبي عن تحويل العائدات الروسية المجمدة إلى كييف

تبلغ 5.2 مليار يورو

لم يتمكن الاتحاد الأوروبي من تحويل عائدات الأصول الروسية المجمدة البالغة 5.2 مليار يورو إلى كييف، بسبب استمرار الصراع الروسي الأوكراني.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد لن يتمكن من تحويل عائدات الأصول الروسية المجمدة البالغة 5.2 مليار يورو إلى كييف حتى ينتهي النزاع تماما، وذلك وفقًا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وقالت الوكالة في بيانها:"منذ بداية الحرب وحتى فبراير من العام الماضي، بلغت العائدات من الأصول الروسية 5.2 مليار يورو. ولكن بما أن الاتحاد الأوروبي قرر توضيح الوضع القانوني لهذه الأموال فقط في 12 فبراير، فإن الدخل المتراكم بحلول ذلك الوقت لن يتم تحويله إلى أوكرانيا حتى التسوية النهائية بعد الحرب. لأنه سيكون من الصعب جدا الوصول إليها بأثر رجعي".

وقالت صحيفة "فايننشال تايمز" في وقت سابق نقلا عن مسؤولين أوروبيين، أن قيادة الاتحاد الأوروبي تصر على أنه بحلول يوليو يجب أن تحصل كييف 2-3 مليار يورو من أرباح الأصول الروسية المجمدة.

فيما حذر وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف دول الغرب من مصادرة الأصول الروسية المجمدة لديها، مؤكدا أن في حوزة روسيا كافة أدوات الرّد.

وأشار سيلوانوف إلى وجود أصول غربية في روسيا تعادل قيمتها أصول البنك المركزي الروسي التي جمدتها الدول الغربية في 2022.