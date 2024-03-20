صرح أمين لجنة البرلمان الأوكراني للأمن القومي والدفاع والاستخبارات، رومان كوستينكو، بأن على الدول الغربية المشاركة شخصيًا في العمليات العسكرية في أوكرانيا.

ووفقا لصحيفة "تلغراف" الأسترالية، فإن الجانب الأوكراني يتلقى "بلا بلا بلا" (كلاما فقط) من حلفائه بدلا من المساعدة، ويعتقد النائب أن الغرب بحاجة إلى اتخاذ قرارات أكثر جرأة فيما يتعلق بروسيا.

وفي وقت سابق، صرح وزير الدفاع الهولندي، كايسا أولونغرين، لصحيفة غربية، بأن السلطات الهولندية ستزود أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز "إف-16" في النصف الثاني من عام 2024.

وقال وزير الدفاع للصحيفة: "أنا واثق من أننا سنبدأ هذا الصيف في تسليم طائرات "إف-16"، ولدينا جدول زمني، لذا في النصف الثاني من العام، ستزود السلطات الهولندية أوكرانيا بهذه الطائرات".

وتشير الصحيفة إلى أنه خلال اجتماع مجموعة الاتصال لدعم أوكرانيا في قاعدة رامشتاين الجوية بألمانيا، قال أولونغرين إن هولندا ستقدم لكييف 150 مليون يورو لتمويل العمليات الجوية، وصواريخ أرض موجهة يمكن إطلاقها بطائرات "إف-16"، و200 مليون يورو لطائرات الاستطلاع الحديثة من دون طيار.

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري وفني وغيره إلى نظام كييف، ساعية من خلال تلك الإجراءات إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية، رغم تأكيد موسكو المتكرر، بأن العمليات في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.