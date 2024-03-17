الأحد 17 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الدفاع الروسية تعلن تدمير 35 مسيرة أوكرانية فوق مناطق موسكو وبيلجورود

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد تدمير 35 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق موسكو وبيلجورود وكالوغا وأوريول وروستوف وياروسلافل وكراسنودار وكورسك.

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من جانب آخر، نقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن سيرجي سوبيانين رئيس بلدية موسكو قوله إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت عددا من الطائرات المسيرة كانت تحلق باتجاه العاصمة الروسية في وقت مبكر اليوم الأحد.


وأضاف أنه جرى تدمير طائرة مسيرة في منطقة رامنسكي في موسكو وأخرى في منطقة ستوبينسكي، فيما تم إسقاط طائرتين مسيرتين أخريين في منطقة دوموديدوفو.
وذكر أنه لم ترد أنباء عن إصابات أو أضرار.

وكان عمدة العاصمة الروسية موسكو سيرغي سوبيانين، قد أعلن اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي في مناطق رامنسكي وستوبينو دوموديدوفو، تصدت لعدة هجمات باستخدام طائرات مسيرة كانت متجهة نحو العاصمة.

وقال سوبيانين في بيان عبر تطبيق "تليغرام"، "أحبطت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع في منطقة دوموديدوفو الحضرية اليوم هجومًا بطائرتين مسيرتين تحلقان باتجاه موسكو، وبحسب البيانات الأولية، لم تقع أضرار أو إصابات في الموقع الذي سقط فيه الحطام".

ولاحقًا قال سوبيانين، إن "أحبطت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع في منطقة رامنسكي الحضرية هجومًا بطائرة بدون طيار كانت تحلق باتجاه موسكو". مؤكدًا أن الدفاع الجوي الروسي أحبط هجومًا مماثلاً في نفس المنطقة بعد لحظات دون وقوع خسائر أو إصابات.

كما أكد إحباط هجوم بطائرة مسيرة في مدينة ستوبينو، قائلاً، "بحسب البيانات الأولية، لم تقع أضرار أو إصابات في الموقع الذي سقط فيه الحطام، ويعمل متخصصو خدمات الطوارئ في مكان الحادث".

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

 

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