ارتفاع معدل الـ "نكز" على فيسبوك مجددا

أجرى فيسبوك مؤخرًا بعض التحديثات الصغيرة على ميزة الـنكز (Poke)، وفوجئنا بسرور برؤية ارتفاع معدل الـ "نكز" بنسبة 13 ضعفًا خلال الشهر الماضي. يأتي أكثر من 50٪ من الـ "نكزات" من الفئة العمرية بين 18 و 29 عامًا.

يعد إرسال "نكزة" طريقة سهلة وبسيطة لإلقاء التحية على صديق ويمكن أن تقود إلى المزيد من المحادثات. وما هو أفضل وقت لعودة الـ "نكزات" من عيد ميلاد فيسبوك العشرين؟ على الرغم من وجود ميزة الـنكز منذ إطلاق فيسبوك في عام 2004، إلا أننا قمنا مؤخرًا بتحسين اقتراحاتنا حول الأشخاص الذين يمكن نكزهم، وجعلنا العثور على صفحة الـنكزات أسهل من خلال البحث، وأضفنا وظيفة لنكز صديق عند البحث عنه على فيسبوك.