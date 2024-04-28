التايجر الرفيق الدائم لـ ياسمين عبد العزيز على التليفزيون| إطلالات تبرز جمالها

روجت الإعلامية إسعاد يونس حلقتها المنتظرة مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، والتي من المقرر عرضها يومي الإثنين والثلاثاء القادمين خلال برنامجها "صاحبة السعادة"، ولفتت الأنظار بإطلالة بنقشة التايجر الجذاب.

لاحظ جمهور ياسمين عبد العزيز مدى تعلقها بنقشة التايجر، حيث ظهرت مرتين مع الإعلامية منى الشاذلي بفساتين بنقشة التايجر، كما تألقت من كواليس الحلقة التالية من "صاحبة السعادة" ببدلة تميزت أيضًا بنقشة التايجر.

ياسمين عبد العزيز وإسعاد يونس

وارتدت ياسمين عبد العزيز بنطال فضفاض باللون البني مع البيج، ونسقت عليه شيميز محدد الخصر بحزام رفيع، أبرز أنوثتها وقوامها الممشوق.

وتزينت ياسمين عبد العزيز بمجموعة من المجوهرات المرصعة بالألماس، فضمت عقد شكل الثعبان، وخواتم رقيقة في اليدين، بالإضافة لأقراط دائرية تتدلى من أذنيها.

الفنانة ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز تتألق من توقيع dolcegabbana

ولفتت ياسمن الإنتباه ليست فقط بحبها لنقشة التايجر، بل أيضًا لتعلقها بدار الأزياء التي تختار منه أغلب ملابسها وهو dolcegabbana.

وكانت الإطلالة الأولى لياسمين عبد العزيز من نقشة التايجر مع الإعلامية منى الشاذلي، مرتدية فستان مكشوف الأكتاف والصدر، وتميز بقصة مجسمة، ومزين بالدانتيل على الصدر، بالإضافة للورود الحمراء مع نقشة التايجر.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت ياسمين عبد العزيز تصفيفة شعر مميزة، تاركة خصلاتها تتدلى على كتفيها بصيحة الكيرلي الناعمة والمرتبة.

واختارت ياسمين مكياج بسيط، فاختارت درجات الألوان البينك الفاتحة؛ لتحصل على لوك جذاب.

وفي المرة الثانية، والتي ظهرت فيها مع طليقها الفنان أحمد العوضي لتتحدث عن تفاصيل محنتها الصحية التي مرت بها مؤخرا، وكيف ساءت حالتها نتيجة خطأ طبي بعد خضوعها لجراحة نسائية، حيث وصفت شعورها في ذلك التوقيت باقتراب محقق من الموت من شدة الألم، كما روت بالتفصيل كيف تطورت حالتها حتى وصلت إلى هذه الحالة، وتكشف عن أسباب عدم مقاضاتها للطاقم الطبي الذي تسبب في مرضها حتى الآن.

كما روي العوضي كواليس الأزمة الصحية لزوجته وقتها وكيف تعامل معها، كما يحكى عن كيفية إدارته للأزمة، وعن أسباب عدم سفره معها خلال رحلتها للعلاج خارج مصر من البداية.

وشارك العوضي وياسمين في مجموعة من الألعاب التلفزيونية، التي استهدفت جوانب متعددة من شخصية كل منهما.

وبدت ياسمين عبد العزيز فستان مجسم باللون النبيتي، وتميز بنقشة التايجر الجذابة، ومحدد الخصر بحزام جلد باللون الأسود؛ ليبرز رشاقتها وقوامها الممشوق.