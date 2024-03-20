الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بناء على طلبه.. مركزية الحزب الشيوعي توافق على إقالة الحاكم في فيتنام

بوابة الوفد الإلكترونية

وافقت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الحاكم في فيتنام على استقالة رئيس البلاد، فو فان ثيونغ، بناء على طلبه.

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وذكرت وكالة "في إن إكسبرس" الإخبارية المحلية، اليوم الأربعاء، أن "اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الحاكم وافقت على استقالة الرئيس فو فان ثيونغ بناء على طلبه".

وأضافت أن "الجمعية الوطنية الفيتنامية ستعقد في المستقبل القريب جلسة استثنائية لحل القضايا المتعلقة باستقالة الرئيس".

ووافقت لجنة الحزب المركزي، وهي أعلى هيئة لصنع القرار في فيتنام التي يحكمها الحزب الشيوعي، على استقالة ثيونغ بعد عام واحد فقط من انتخابه.

ويتولى الرئيس دورا شرفيا إلى حد كبير، ولكنه أحد المناصب السياسية الأربعة الأولى في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

ويأتي اجتماع اللجنة قبل جلسة استثنائية للبرلمان الفيتنامي المقرر عقدها يوم غد الخميس، حيث من المتوقع أن يؤكد النواب قرارات الحزب.

ولم يوضح بيان الحكومة الفيتنامية أوجه القصور التي أدت إلى تقديم ثيونغ استقالته.
 

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