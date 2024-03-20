رئيس فيتنام يعلن استقالته من منصبه

أعلنت وسائل إعلام فيتنامية لوكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن رئيس فيتنام فو فان ثيونج يعلن استقالته من منصبه..

وفي وقت سابق، كشفت مصادر في السفارة الفيتنامية في فيينا، يوم الاثنين الموافق 11 يوليو 2023، أن رئيس فيتنام يجري زيارة رسمية إلى النمسا يوم 23 يوليو الجاري.

وأضافت المصادر، أن ثيونج سيجري محادثات مهمة مع نظيره النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، وبحضور كبار رجال الدولة لدعم علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين وتعزيز الشراكة الأوروبية الآسيوية.

ووافقت لجنة الحزب المركزية، وهي هيئة عليا لصنع القرار في فيتنام التي يحكمها الحزب الشيوعي، على استقالة ثونج بعد حوالي عام من انتخابه.

ويلعب الرئيس دورا احتفاليا إلى حد كبير ولكنه واحد من أفضل أربعة مناصب سياسية في دولة جنوب شرق آسيا.

ومن المتوقع اجتماع اللجنة جلسة استثنائية للبرلمان الفيتنامي المقرر عقدها يوم الخميس، كي يؤكد النواب قرارات الحزب.

واستقال ثونج، البالغ من العمر 53 عاما، بعد أيام من إعلان الشرطة الفيتنامية اعتقال رئيس سابق لمقاطعة كوانج نجاي في وسط فيتنام بتهمة الفساد المزعوم قبل عقد من الزمان، والذي خدم بينما كان ثونج رئيس الحزب هناك.

وكان أيضا مسؤولا كبيرا في الحزب في المركز الاقتصادي لمدينة هو تشي مينه، التي هزتها عملية احتيال مالية طويلة الأمد بمليارات الدولارات، والتي تجري حاليا محاكمة كبيرة لها.