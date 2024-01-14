أمم آسيا .. اليابان يتفوق على فيتنام برباعية في أولى الجولات

تفوق منتخب اليابان على نظيره فيتنام برباعية مقابل هدفين ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب الثمامة بدولة قطر ، لحساب منافسات الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الآسيوية.



وافتتح منتخب اليابان، مشواره في منافسات البطولة القارية ساعيًا لتحقيق اللقب الخامس في تاريخه ببطولة عام 2023.

وكان المنتخب الياباني قد سبق له وأن توج باللقب في أعوام 1992، و2000، و2004، و2011.

سيناريو اللقاء ..

ونجح منتخب اليابان في التقدم خلال المواجهة بهدف سجله اللاعب تاكومي مينامينو عند الدقيقة 11 قبل أن يتعادل منتخب فيتنام في الدقيقة 16 عن طريق نجوين دينه باك.

وفي الدقيقة 33 تمكن منتخب فيتنام من تسجيل الهدف الثاني عن طريق توان هاي فام، إلا أن المنتخب الياباني سجل هدفين متتاليين عن مينامينو في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وكايتو ناكامورا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وخلال مجريات الشوط الثاني تمكن المنتخب الياباني من تسجيل الهدف الرابع عن طريق آياسي يويدا في الدقيقة 85.

وتمكن المنتخب الياباني ، من حصد أول ثلاث نقاط له في البطولة.