مستوطنون يغلقون مداخل مكتب وكالة أونروا في القدس صباح اليوم

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، عن وسائل إعلام فلسطينية، أن مستوطنين يغلقون مداخل مكتب وكالة أونروا في القدس المحتلة منذ صباح اليوم.

فيما أشارت أونروا أن أكثر من مليون فلسطيني في غزة يواجهون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي ونحذر من حدوث مجاعة بالقطاع.

خبير سياسات دولية: زيارة بلينكن إلى مصر تهدف للتهدئة في غزة

يذكر أن أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، قال إنّ حديث سامح شكري وزير الخارجية، مع المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني، كان محطة مهمة للتركيز على وجهة نظر مصر وقرارها في دعم الفلسطينيين ودعم وكالة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز» أنّ إسرائيل حاولت تفنيد ادعاءات كاذبة بأنّ موظفي الوكالة شاركوا في هجمات 7 أكتوبر ولكنها لم تستطع حتى الآن أن تأتي بأي دليل.

وتابع: «ما قاله الوزير سامح شكري يُعبر عن سياسة مصر التي وضحت في القمة الأوروبية وقمة القاهرة للسلام، حتى أنّ الأمر وصل إلى أنّ وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن، أعلن قبل قليل أنّه سيزور مصر للوصول إلى هُدنة وإطلاق سراح المحتجزين».

واستطرد: «الرئيس السيسي ينتظر بلينكن للمرة الثامنة للوصول إلى حل لهذا العدوان القائم على قطاع غزة»، مؤكدا ضرورة وقف القتال من خلال ضغط الأمريكيين على الخلل الموجود في إدارة وصنع السياسة في حكومة الحرب الموجودة في تل أبيب.

إصدار بيانات جديدة حول الوضع الخاص بالمجاعة في قطاع غزة

بينما ذكر فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا إنَّه سوف يتمّ إصدار بيانات جديدة حول الوضع الخاص بالمجاعة في قطاع غزة، متابعًا: «أخشى أن تشير هذه البيانات إلى تدهور الأوضاع أكثر هناك، ولا يوجد أي تحسن».

وأضاف لازاريني في كلمته خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري في العاصمة الإدارية الجديدة عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنَّ الأمم المتحدة دفعت ثمنا باهظا في غزة، إضافة إلى موظفي الأونروا الذي قتلوا، وهناك أكثر من 150 من منشاة تم ضربها وتدميرها تماما.

وتابع أنَّ أكثر من 400 شخص تم قتله فضلا عن إصابة 1000 آخرين أثناء سعيهم للحصول على الحماية من العلم الأزرق للأمم المتحدة.

وأشار إلى أنَّه عند إخلاء المنشآت الخاصة بالأونروا تمّ استغلالها لأغراض عسكرية، وتم إلقاء القبض على عدد من الموظفين، والذين خضعوا لمعاملة سيئة ومهينة أثناء التحقيق الشديد، متمنيا وجود مجلس للتحقيق فيما حدث للأمم المتحدة في غزة.