مفوض أونروا يطالب بالتحقيق في انتهاكات إسرائيل ضد موظفي الأمم المتحدة (فيديو)

قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة أونروا، إنه من المقرر إصدار بيانات جديدة حول الوضع الخاص بالمجاعة في قطاع غزة، مضيفًا: “نخشى أن تشير هذه البيانات إلى تدهور الأوضاع أكثر هناك، ولا يوجد أي تحسن”.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري، أنَّ الأمم المتحدة دفعت ثمنا باهظا في غزة، إضافة إلى موظفي الأونروا الذي قتلوا، وهناك أكثر من 150 من منشاة دمرت تماما.

وأوضح أنَّ أكثر من 400 شخص جرى قتلهم فضلا عن إصابة 1000 آخرين أثناء سعيهم للحصول على الحماية من العلم الأزرق للأمم المتحدة.

إخلاء منسآت أونروا

وأكد إخلاء المنشآت الخاصة بأونروا واستغلالها لأغراض عسكرية، وإلقاء القبض على عدد من الموظفين، والذين خضعوا لمعاملة سيئة ومهينة أثناء التحقيق الشديد، متمنيا وجود مجلس للتحقيق فيما حدث للأمم المتحدة في غزة.

ولفت إلى أن قطاع غزة يعيش أزمة إنسانية غير مسبوقة، موضحًا أن المجاعة تنتشر في القطاع.

وأضاف أنّ الأزمة في غزة غير عادية بالنظر إلى عدد المدنيين الذين استشهدوا خلال 4 أشهر، فضلًا عن استشهاد أطفال غزة وعددهم يتخطى عدد الأطفال الذين قتلوا في جميع الحروب الأخرى.

وأشار المفوض العام لوكالة أونروا، إلى استشهاد عدد كبير من الصحفيين وموظفي الأمم المتحدة الذين قتلوا، مؤكّدا أنَّ الحرب في قطاع غزة غير مسبوقة.