الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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مفوض أونروا: غزة في أزمة غير مسبوقة والمجاعة تنتشر (فيديو)

فيليب لازاريني المفوض
فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة أونروا

قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة أونروا، إن قطاع غزة يعيش أزمة إنسانية غير مسبوقة، موضحًا أن المجاعة تنتشر في القطاع.

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شكري: إسرائيل منعت دخول مفوض أونروا لرفح في خطوة غير مسبوقة (فيديو)

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سامح شكري: نرفض أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية (فيديو)

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري، أنّ الأزمة في غزة غير عادية بالنظر إلى عدد المدنيين الذين استشهدوا خلال 4 أشهر، فضلًا عن استشهاد أطفال غزة وعددهم يتخطى عدد الأطفال الذين قتلوا في جميع الحروب الأخرى.

وأشار إلى استشهاد عدد كبير من الصحفيين وموظفي الأمم المتحدة الذين قتلوا، مؤكّدا أنَّ الحرب في قطاع غزة غير مسبوقة.

عدد ضحاي غزة منذ بدء العدوان الصهيوني

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 31726 منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في أكتوبر الماضي، بينما ارتفع عدد المصابين إلى 73792.

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