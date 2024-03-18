مفوض أونروا: غزة في أزمة غير مسبوقة والمجاعة تنتشر (فيديو)

قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة أونروا، إن قطاع غزة يعيش أزمة إنسانية غير مسبوقة، موضحًا أن المجاعة تنتشر في القطاع.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري، أنّ الأزمة في غزة غير عادية بالنظر إلى عدد المدنيين الذين استشهدوا خلال 4 أشهر، فضلًا عن استشهاد أطفال غزة وعددهم يتخطى عدد الأطفال الذين قتلوا في جميع الحروب الأخرى.

وأشار إلى استشهاد عدد كبير من الصحفيين وموظفي الأمم المتحدة الذين قتلوا، مؤكّدا أنَّ الحرب في قطاع غزة غير مسبوقة.

عدد ضحاي غزة منذ بدء العدوان الصهيوني

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 31726 منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في أكتوبر الماضي، بينما ارتفع عدد المصابين إلى 73792.