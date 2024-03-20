ينفع للدايت ويحمي الأعصاب.. فوائد الأرز البني وطريقة تحضيره

إذا كنتي تتبعين نظام صحي لخسارة الوزن، عليكي استبدال الأرز العادي بـ الأرز البني، فهو يحتوي على العديد من الفوائد بالإضافة لنسبة النشويات الأقل من العادي، فيما يلي نقدم لك أهميته وطريقة تحضيره.

فوائد الأرز البني

يساعد على إنقاص الوزن

قد يساعدكِ تناول الأرز البني بدلًا من الأرز الأبيض، والخبز الأبيض، والمكرونة البيضاء على إنقاص وزنكِ؛ فالأرز البني غني بالألياف التي تجعلكِ تشعرين بالشبع لوقتٍ أطول، إذ يوفر الكوب الواحد منه 3.5 جرامات من الألياف مقابل 1 غرام فقط من الكمية ذاتها من الأرز الأبيض، لذا يمكنكِ إضافة الأرز البني للرجيم الخاص بكِ.

يتحكم في مستوى السكر في الدم

للسيطرة على نسبة السكر في الدم بشكل طبيعي ، قم بتضمين الكربوهيدرات والدهون المنخفضة في نظامك الغذائي الأرز البني هو الخيار الأفضل لذلك، من المفيد التحكم في مستويات السكر في الدم لأنه يحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض.

يعني انخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم أن الطعام الذي تتناوله يتم هضمه بشكل أبطأ ولا يتسبب في ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد ذلك.

يحمي الأعصاب

إن اتباعك لحمياتٍ غذائية غنية بالكوليسترول من شأنه أن يزيد من فرصة إصابتكِ بالاضطرابات التنكُّسية العصبية وضعف الأداء الإدراكي، وقد يساعد تناول هذا الأرز في خفض نسبة الكوليسترول باستبداله بالعناصر الغذائية الصحية مثل الأليا، مما يحمي أعصابك.

يحسن نوعية النوم

إذا كنتِ تعانين من مشكلةٍ في الحصول على نومٍ جيد ليلًا؛ فيمكنكِ اللجوء إلى تناول الأطعمة التي قد تُفيدكِ في تحسين نومكِ، منها الغنية بالميلاتونين، مثل الأرز البني، فرغم أنَّ الميلاتونين موجود أصلًا في جسمكِ، لكن ربما تعانين من نقصٍ فيه، وفي هذه الحالة يفيدكِ الأرز البني في سدِّ أي عجز، ويُجدر بالذكر أنَّ جميع أجزاء الأرز تُمثّل مصادرًا غنيةً للميلاتونين، إضافةً إلى أنَّ النخالة تُعدُّ مصدرًا جيدًا للسيروتونين.

طريقة عمل الأرز البني

المقادير

- الأرز البني : 2 كوب

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- مرق دجاج : 4 اكواب

- ملح : رشّة

- فلفل أسود : رشّة

طريقة التحضير

اغسلي الأرز البنّي جيداً، وانقعيه في كمية من الماء لحوالي 35 دقيقة، ثم صفّيه.

سخني زيت الزيتون في قدر على نار متوسطة، ثم أضيفي الأرز، وقلبيه لدقيقة.

صبّي مرق الدجاج فوق الأرز في القدر، ونكّهي بالفلفل الأسود والملح.

قلبي المزيج جيداً، ثم اتركيه على النار حتى الغليان.

غطّي القدر وخففي النار، ثم اتركي القدر لحوالي 40 دقيقة حتى تمام نضج الأرز.

اسكبي الأرز البني في طبق التقديم، وقدميه ساخناً.