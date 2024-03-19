الإعلام الفلسطيني يعلن عن قصف إسرائيلي على لجان توزيع المساعدات بغزة

كشفت وسائل إعلام فلسطينية عن قصف إسرائيلي على لجان عشائرية تؤمّن توزيع المساعدات بـ"دوّار الكويت" بغزة.

وأوضحت وسائل إعلام فلسطينية بان هناك 23 قتيلاً ضحايا القصف.

وفي آخر إحصائية أعلنت الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم، ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 31819، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت الصحة أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 73934 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.