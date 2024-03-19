عاجل
الرئيس السيسي: الدولة لن تنسى شهدائها الأبرار الرئيس السيسي: الشعب المصري يقدر تضحيات القوات المسلحة
الثلاثاء 19 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الإعلام الفلسطيني يعلن عن قصف إسرائيلي على لجان توزيع المساعدات بغزة

غزة
غزة

كشفت وسائل إعلام فلسطينية عن قصف إسرائيلي على لجان عشائرية تؤمّن توزيع المساعدات بـ"دوّار الكويت" بغزة.

txt

للمرة الأولى منذ بداية الحرب على غزة.. غالانت يزور واشنطن

txt

البيت الأبيض: نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير عن مجاعة وشيكة في غزة

وأوضحت وسائل إعلام فلسطينية بان هناك 23 قتيلاً ضحايا القصف.

وفي آخر إحصائية أعلنت الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم، ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 31819، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت الصحة أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 73934 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 

مواد متعلقة

4 عادات يومية تحمي كبار السن من أمراض الشيخوخة.. طبيب يوصي باتباعها

تخفيضات تصل إلى ٣٠% بمعرض أهلا رمضان بسوهاج

الجريدة الورقية