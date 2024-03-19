البيت الأبيض: نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير عن مجاعة وشيكة في غزة

أعرب البيت الأبيض عن القلق البالغ ازاء التقارير عن مجاعة وشيكة في قطاع غزة .

وذكر البيت الأبيض - في بيان له، اليوم، أنه ينبغي على إسرائيل السماح بوصول مساعدات الإغاثة إلى قطاع غزة؛ دون عراقيل.

وأشار البيت الأبيض الى أن الاجتماع الإسرائيلي الأمريكي بشأن رفح، ربما ينعقد مطلع الأسبوع القادم.

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قد أكد - في وقت سابق اليوم - ضرورة حماية المدنيين في قطاع غزة، وأن يشعر السكان هناك بالأمان وتوفير مساعدات إنسانية لهم .

وقال أوستن - في مؤتمر صحفي بقاعدة رامشتاين العسكرية في المانيا - "مستمرون في تشجيع القيادة الاسرائيلية لعمل ذلك؛ وللتأكد من أنهم يفعلون كل ما يمكن من أجل زيادة حجم المساعدات الانسانية التي تدخل غزة .