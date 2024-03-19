للمرة الأولى منذ بداية الحرب على غزة.. غالانت يزور واشنطن

يعتزم وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، زيارة واشنطن للمرة الأولى منذ بداية الحرب على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر الماضي.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، بأن يوآف غالانت يعتزم زيارة الولايات المتحدة الأمريكية، ليلتقي مع كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية الأمريكية، وهي الرحلة الخارجية الأولى لوزير الدفاع الإسرائيلي منذ بدء الحرب على غزة.

وأكدت الإذاعة أن الوفدين سيناقشان التحرك العسكري المحتمل للجيش الإسرائيلي في مدينة رفح جنوبي غزة، على أن يرافق الوفد (وفد هنغابي وديرمر) ممثل عن الجيش الإسرائيلي.وعلى الرغم من ذلك، طالب وزير إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بإنهاء اعتماد بلاده على الأسلحة الأمريكية، ومحاولة تل أبيب إنتاج الأسلحة بنفسها، حيث نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، مطالبته بإنهاء الاعتماد على مصدر الأسلحة الأمريكي ومحاولة إنتاج بلاده للأسلحة بنفسها.

وشدد عميحاي إلياهو على ضرورة إنتاج إسرائيل للأسلحة بنفسها من أجل إقامة دولة إسرائيلية "لا تعتمد في قوامها على خط الأوكسجين الأمريكي".

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 5 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.

ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة نحو 32 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.

وفي غضون ذلك تتواصل مساعٍ إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار في غزة.