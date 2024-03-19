4 كربوهيدرات مسموح لمرضى السكري تناولها

قد يؤثر داء السكري على نمط حياة المرضى، ولا يكتفي بظهور أعراضه الجسدية، التي تتمثل في العطش المتكرر وزيادة التبول والتعب وضبابية الرؤية.

أفضل الكربوهيدرات لمرضى السكر



ووفقًا لما ذكره موقع onlymyhealth، يجب على مرضى السكري الانتباه إلى خيارات نمط حياتهم للتحكم في المرض وخاصة نظامهم الغذائي، حيث تعتبر الكربوهيدرات المغذيات الكبيرة الأساسية الضرورية للجسم، ومع ذلك، فإنها غالبا ما يرتبط بارتفاع مستويات السكر في الدم.

لذا نقدم فيما يلي أبرز الكربوهيدرات المسموح لمرضى السكري تناولها..

التفاح

يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، وهو أفضل الفواكه لمرضى السكر، كما تساعد الفواكه الأخرى مثل الجوافة والتوت والكمثرى مرضى السكر على الاستمتاع بالعناصر الغذائية الجيدة مع الحفاظ على مستويات السكر في الدم ضمن نطاقها.



الشوفان الكامل

يحتوي على ألياف قابلة للذوبان مما يمنع الارتفاع المفاجئ في مستويات السكر. كما أنه صديق للقلب، تأكد من تناوله باعتدال ويفضل الشوفان المقطع للحصول على أفضل تغذية.



الكينوا

مزيج من البروتين والألياف والكربوهيدرات المعقدة، الكينوا له تأثير منخفض على مستوى السكر في الدم.

البقوليات

تحتوي على نسبه كبيرة من البروتين والألياف، يساعد استهلاك الفاصوليا أيضًا على تحسين بكتيريا الأمعاء، بالإضافة إلى منع ارتفاع نسبة السكر في الدم.