قافلة طبية مجانية بقرية امياي بالقليوبية

نظمت مديرية الصحة و السكان بالقليوبية

قافلة طبية مجانية لأهالى قرية امياي مركز طوخ محافظة القليوبية، علي مدار يومين.

وقال الدكتور حموده عيد الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إنه تم خلال القافلة الكشف على 1256 مواطنًا مجانا، من خلال وجود عيادات طبية في مختلف التخصصات، وتم تسليم الأدوية مجاناً، وعمل جميع التحاليل والأشعة بالمجان.

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة ( الباطنة – الأطفال – الجراحة – النساء – الأسنان- جلدية -رمد – تنظيم أسرة)، إلي جانب عيادة “اكشف واطمن” للكشف عن الدهون الثلاثية ونسبة الكوليستيرول في الدم وكذلك قياس السكر التراكمي.

بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي لمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.