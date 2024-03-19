حزب الله يعلن استهداف 8 مواقع للاحتلال  بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الثلاثاء، استهداف 8 مواقع للجيش الإسرائيلي وتجمعات لجنوده بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية.

وذكر "حزب الله" في بيانات متعاقبة، أن "عناصره، قصفوا انتشاراً ‏لجنود الجيش الإسرائيلي في موقع بركة ريشا ومحيطه بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة، وتحركاً ‏للجنود داخل موقع المالكية، وقوة ‏عسكرية إسرائيلية في محيط تلة الطيحات".

بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف "آلية ‏عسكرية إسرائيلية لوجستية ومجموعة جنود بداخلها وحولها في تلة الطيحات بصاروخ موجه ‏أصابها إصابة مباشرة، أوقع أفرادها بين قتيل وجريح".

كما تم استهداف "قوة ‏عسكرية إسرائيلية جنوب موقع برانيت بالأسلحة الصاروخية وأصابتها إصابة مباشرة، ومستوطنة زرعيت بصاروخ فلق (1)، وقصف موقع ‏رويسات العلم، وتجمعا للجنود في محيطه".

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن إصابة جنديين إسرائيليين في منطقة الجليل الأعلى شمالي إسرائيل، جراء قصف صاروخي من داخل الأراضي اللبنانية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "الجيش الإسرائيلي أعلن، وفق الحاجة العملياتية، عن تشكيل لواء إقليمي جديد يحمل اسم لواء الجبل والذي سيعمل تحت إمرة الفرقة 210، وستكون منطقة عملياته جبل الشيخ وجبل دوف [بمزارع شبعا اللبنانية المحتلة".

وقال مصدر ميداني لـ"سبوتنيك"، اليوم، إن "الطائرات الحربية الإسرائيلية أغارت على بلدات الناقورة والعديسة ورب ثلاثين، وميس الجيل، وأغار على دفعتين مستهدفًا بلدة كفركلا ومحيط تلة العويضة، وقصف بالمدفعية الثقيلة أطراف بلدة كفرحمام، وراشيا الفخار".

واشتعلت المواجهة بين الطرفين منذ بدء الحرب على غزة في الـ7 من أكتوبر الماضي، وتشهد عمليات عسكرية متبادلة أسفرت عن سقوط ضحايا من الطرفين.