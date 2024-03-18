الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حزب الله ينفذ سلسلة عمليات ضد الاحتلال على الحدود اللبنانية الفلسطينية

صواريخ
صواريخ

حزب الله يعلن عن تنفيذه سلسلة عمليات على الحدود اللبنانية الفلسطينية، وتحقيق إصابات مباشرة، دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة.

 

وقال حزب الله إنه تم استهداف تجمع ‏لجنود العدو بالأسلحة الصاروخية في تلة الطيحات، كما تم استهداف موقع ‏زبدين في مزارع شبعا بالأسلحة الصاروخية، وموقع ‏بياض بليدا بقذائف المدفعية.

 

في وقت سابق، أعلنت قوات الشهيد عمر القاسم، أن مقاتليها يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال المتوغلة بالقرب من مستشفي الشفاء في مدينة غزة .

 

وقالت كتائب شهداء الأقصى عبر حسابها، إن قواتها تخوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال، المتوغلة بالقرب من مستشفى الشفاء بمدينة غزة استهدفوا عددًا من آليات الاحتلال العسكرية، وأوقعوا عدد من الإصابات المباشرة في صفوفهم.

 

 

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