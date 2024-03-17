تصاعد العمليات القتالية بين حزب الله والاحتلال بجنوب لبنان

يستمر القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان، على وقع تصاعد التوتر عند الحدود منذ بدء الحرب في غزة.



وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن طيرانه قام خلال الليل بقصف مجمع عسكري تابع لحزب الله في منطقة الخيام، مضيفا أن ذلك جاء رداً على عمليات إطلاق النار باتجاه مدينة عكا.

وبالإضافة إلى ذلك، قصفت طائرات إسرائيلية الليلة الماضية، موقع مراقبة لحزب الله في منطقة كفركلا. وفي نفس الوقت شنت مدفعية الجيش الإسرائيلي قصفا "لإزالة تهديد في منطقة الميسات".

وتابع بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الليلة الماضية شهدت أيضا عددا من عمليات الإطلاق من لبنان باتجاه مناطق الغجر وهار دوف، وأن الجيش الإسرائيلي رد على مصادر النيران. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات، بحسب البيان.

والسبت، أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن "الطيران الحربي المعادي" أغار فجرا على منزل خال من السكان في بلدة طيرحرفا قرب صور، ما أدى إلى تدميره بالكامل، وسبب أضرارا جسيمة بالممتلكات والبنى التحتية والمنازل المحيطة. كما أغار على أطراف بلدة الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب.



وأشارت إلى أن إسرائيل أطلقت نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه جبلي اللبونة والعلام بالقطاع الغربي مساء الجمعة.

وتابعت الوكالة أن الطيران الاستطلاعي حلق طيلة ليل الجمعة/السبت فوق قضاء صور والساحل البحري، مطلقا القنابل المضيئة فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولا حتى مشارف بلدات المنصوري ومجدل زون والشعيتية.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان أن طائراته الحربية ضربت بنية تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في منطقة طير حرفة وأخرى في منطقة اللبونة.