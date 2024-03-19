رد أحمد شوبير على اتهامه بـ “تطفيش أبو جبل من الأهلي” لأجل ابنه.. فيديو

رد الإعلامي الرياضي أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي الأسبق، على اتهام الإعلامي محمد شبانة له بتسببه في إفشال صفقة انضمام حارس البنك الأهلي الحالي والزمالك السابق محمد أبو جبل للأهلي حتى يجعل ابنه "فرض عين على الأهلي".

وقال شوبير: «مصطفى شوبير هيبقى فرض عين وايد ورجل وكل حاجة بمستواه، لو حارس مرمى كويس هيلعب، مش كويس مش هيلعب».

وواصل: «أنا إعلامي، ووظيفتي هي أن أنقل الخبر، والخبر الذي علمته هو أن أبو جبل وقع مع الأهلي وقلت ذلك، أين هو الخطأ، أنا بتاع انفرادات حتى لو على حساب ابني، مسربتش حاجة، وما حدث لا علاقة به بالمنتخب».

ورد أيضا على اتهامه بأنه «خلص على أبو جبل» حارس مرمى البنك الأهلي بدعوى أنه أفشل انتقاله إلى الأهلي.

وقال: «هذا الأمر لم يحدث على الإطلاق، لم أقل بأنه حارس مرمى سيء أو أنه لن يضيف للأهلي، ولم أقل إنه عامل مشاكل مع الأهلي».

وتابع: «مقلتش إن في خناقة بينه وبين الشناوي، وقلت إن الشناوي مبيرتحش لأبو جبل، وهذا الأمر أردده 1000 مرة، وهذا الأمر دوري وشغلتي، هذا خبر وليس استنتاجا، أما عن كهربا، فهذا اللاعب هو الذي أخبره بموعد تمرينه في الأهلي في حالة إتمام الصفقة».