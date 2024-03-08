مصطفى شوبير يحضن والدته بعد تتويج الأهلى بكأس مصر

توج الأهلي ببطولة كأس مصر، بعد فوزه على الزمالك بثنائية، باستاد "الأول بارك"، وأدارها الحكم البرازيلي أندرسون دارونكو، في مباراة تألق فيها حارس مرمى الاهلي مصطفى شوبير.

وسجل امام عاشور وأفشة هدفي الأهلي في الدقيقتين 85 والخامسة من الوقت بدل الضائع، وحرصت والدة مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلى على الاحتفال معه بعد التتويج ببطولة كأس مصر.





وتأهل الأهلي لـ نهائي الكأس بالفوز على إنبي بثلاثية نظيفة خلال أكتوبر الماضي فى نصف نهائي البطولة، فيما جاء تأهل الزمالك على حساب بيراميدز بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3/3.





مصطفى شوبير يتحدث عن والده

فيما أكد مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلى أن والده قبل أى مباراة يقول له جملة واحدة وهى استمتع بالمباراة مضيفا:" دايما يقولى انجوى وربك يكرم والحمد لله"، مؤكدا أن والده أحمد شوبير اسم كبير ويتشرف أنه والده ، وأنه يكمل التاريخ الذى صنعه والده من قبله.



وقال شوبير إنه يجتهد ويفعل ماعليه والله لا يضيع جهد أحد، و الجمهور هو الداعم الأول ويحرص على دعم الفريق فى العالم كله.