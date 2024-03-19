الخضري : حسام حسن يجيد التعامل مع كبار اللاعبين

قال الناقد الرياضي احمد الخضري ان الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني بقيادة حسام حسن سيجيد التصرف في المواقف الطارئه خاصة مع كبار المحترفين في اوروبا.

وأضاف خلال تصريحات اعلاميه صباح اليوم الثلاثاء : "حسام حسن سيتعامل مع لاعبين كبار ونجوم الصف الأول، وطريقة تعامله مع العناصر الموجودة في المعسكر ستكون مختلفة عن الأندية".

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب قائمة الفريق استعداداً لمعسكر شهر مارس الذي ينطلق ١٣ مارس الجاري استعدادا للبطولة الودية التي تضم منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا والمقرر إقامتها في القاهرة تحت مسمى كأس العاصمة الإدارية ، واللاعبون ال ٢٥ هم :

محمد عواد ، محمد أبو جبل، المهدي سليمان، مصطفي شوبير، محمد هاني، أكرم توفيق، محمد حمدي، محمد شكري، أحمد حجازي، رامي ربيعه، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، مروان عطية، حمدي فتحي، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، محمود تريزيجيه، مصطفي فتحي، حسين الشحات، عمر مرموش، مصطفي محمد، أحمد عاطف، محمد شريف، محمد الشامي