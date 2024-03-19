ميدو: لاعبو الزمالك لم يصدقوا أنفسهم وقت أفضليتهم على الأهلي

علق أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق والإعلامي الحالي، على خسارة الفارس الأبيض أمام للأهلي في نهائي كأس مصر، والذي شهده ملعب الأول بارك معقل النصر بالمملكة العربية السعودية.



وكان الأعلي قد نجح في حصد لقب كأس مصر بعد الفوز على الزمالك بهدفين نظيفين في المباراة النهائية.

وتحدث ميدو في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "هناك بعضًا من جمهور الزمالك كان سعيد بأن الفريق كان أفضل من الأهلي في نهائي الكأس".

وتابع: "لكن التاريخ لا يعترف إلا بالفائز، أنا كنت حزينا جدًا، لأن لاعبي الزمالك لم يُصدقوا أنفسهم أنهم يلعبون أفضل من الأهلي".

ويعاني الزمالك من سوء نتائج تحت قيادة المدرب الجديد جوزيه جوميز، حيث خسر من الأهلي بهدفين نظيفين في نهائي كأس مصر، بينما تعرض للهزيمة من الجونة في الدوري المصري الممتاز.