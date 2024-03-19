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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه بالبنوك المصرية اليوم الثلاثاء

الدينار الكويتي
الدينار الكويتي

ننشر سعر الدينار الكويتي، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة في مصر اليوم الثلاثاء 19-3-2024، مسجلا فى البنك الأهلي المصري سعر 152.66 جنيه للشراء، و153.68 جنيه للبيع، أما في بنك مصر سجل 153.35 جنيه للشراء، و153.64 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي بالبنوك اليوم الثلاثاء 19-3-2024 أمام الجنيه المصري

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أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم

 

وسجل سعر الدينار الكويتي فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري

152.66 جنيه للشراء.

153.68 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

153.35 جنيه للشراء.

153.64 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية

148.45 جنيه للشراء.

153.69 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى البنك التجاري الدولي cib

148.62 جنيه للشراء.

153.67 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى مصرف أبو ظبي الإسلامي

149.96 جنيه للشراء.

154.07 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

11.95 جنيه للشراء.12.94 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.29 جنيه للشراء.12.97 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.03 جنيه للشراء.12.95 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصرى الخليجي

12.05 جنيه للشراء.12.96 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك كريدي أجريكول

11.98 جنيه للشراء.12.81 جنيه للبيع.

 سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى12.58 جنيه للشراء.12.61 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى12.56  جنيه للشراء.12.59  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر12.57 جنيه للشراء.12.60 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية12.56  جنيه للشراء.12.61  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib12.51 جنيه للشراء.12.59 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى12.63 جنيه للشراء.12.65 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة12.52 جنيه للشراء.12.61 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس12.50 جنيه للشراء.12.59 جنيه للبيع.

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