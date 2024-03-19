أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم

استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2024 مقابل الجنيه المصري، في البنوك المصرية والعاملة بمصر، تزامنًا مع تاسع أيام شهر رمضان الفضيل.

وحرصًا من بوابة على تقديم خدمات إخبارية مستمرة لقرائها ننشر أسعار الصرف الرسمية بالبنك المركزي المصري بالجنيه وفقًا لآخر تحديث لموقع البنك الإلكتروني..

أسعار العملات العربية اليوم 19-3-2024

بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه 12.55 جنيه للشراء، و12.59 للبيع.

واستقر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه عند 153.21 جنيه للشراء، 153.70 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه لـ 12.82 جنيه للشراء، 12.86 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار البحريني أمام الجنيه 124.92 جنيه للشراء، و125.30 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال العماني أمام الجنيه 122.31 جنيه للشراء، و122.69 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال القطري أمام الجنيه 12.90 جنيه للشراء، 12.95 جنيه للبيع.

فيما بلغ سعر الدينار الأردني أمام الجنيه 66.32 جنيه للشراء، 66.70 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في تاسع أيام رمضان

سعر الدولار مقابل الجنيه 47.09 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع

سعر اليورو أمام الجنيه 51.33 جنيه للشراء و 51.49 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه 59.98 جنيه للشراء و 60.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي أمام الجنيه 34.76 جنيه للشراء و 34.87 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه 53.34 جنيه للشراء و 53.50 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه 31.58 جنيه للشراء و 31.68 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه 6.54 جنيه للشراء و 6.56 جنيه للبيع.