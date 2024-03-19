سعر الريال السعودي بالبنوك اليوم الثلاثاء 19-3-2024 أمام الجنيه المصري

ننشر سعر الريال السعودى بالبنوك العاملة في مصر اليوم الثلاثاء 19-3-2024، مقابل الجنيه المصري، حيث سجل فى البنك الأهلى المصرى 12.56 جنيه للشراء، و12.59 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 12.58جنيه للشراء، و12.61 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى12.58 جنيه للشراء.12.61 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى12.56 جنيه للشراء.12.59 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر12.57 جنيه للشراء.12.60 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية12.56 جنيه للشراء.12.61 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib12.51 جنيه للشراء.12.59 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى12.63 جنيه للشراء.12.65 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة12.52 جنيه للشراء.12.61 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس12.50 جنيه للشراء.12.59 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري

155.01 جنيه للشراء.

156.05 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

155.78 جنيه للشراء.

156.08 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية

150.64 جنيه للشراء.

155.89 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى البنك التجاري الدولي cib

150.60 جنيه للشراء.

155.88 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى مصرف أبو ظبي الإسلامي

154.03 جنيه للشراء.

158.39 جنيه للبيع.

ويترقب المستثمرون بيانات مبيعات التجزئة الأميركية وتقرير مؤشر أسعار المنتجين وطلبات إعانة البطالة في وقت لاحق من اليوم لتقييم وضع الاقتصاد الأميركي وما إذا كان ذلك سيجعل الاحتياطي الفيدرالي يحجم عن خفض أسعار الفائدة في يونيو.

واستقر مؤشر الدولار بعد تخليه عن جميع المكاسب التي تحققت على خلفية بيانات التضخم القوية أمس الأربعاء. وفي الوقت نفسه، استقرت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند 4.1899 بالمئة بعد ارتفاعها 4.5 نقطة أساس في الجلسة الماضية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 942.05 دولار للأونصة. وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1060.25 دولار فيما بلغ سعر الفضة 25.05 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر في وقت سابق من الجلسة.