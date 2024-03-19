الحرس الثوري: ولّى زمن تطاول الأجانب لنهب ثروات الشعب الإيراني

قال قائد القوة البحرية للحرس الثوري، الأدميرال علي رضا تنكسيري: "ولّى ذلك الزمن الذي كان يتطاول الأجانب فيه لنهب ثروات الشعب الإيراني الأبي"، مشيرًا إلى "الظلم والجرائم التي مارستها بريطانيا بحق الشعب الإيراني"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأضاف تنكسيري: أن "البريطانيين ولسنوات طويلة قاموا بنهب نفط وموارد أرضنا الغنية. ففي أثناء الحرب العالمية قتل أكثر من 9 ملايين شخص من أبناء شعبنا، في حين كنا محايدين".

وكانت إيران أعلنت، الأسبوع الماضي، وقف "شحنة نفط أمريكية، بعد الشكوى القانونية التي قدمها مصابون بمرض الفراشة".

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأنه "عقب العقوبات التي فرضتها الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، والتي أدت إلى منع بيع الأدوية اللازمة لمرضى الفراشة من قبل شركة سويدية وتسببت لهم في إصابات جسدية ونفسية بالغة، قدّم مرضى الفراشة شكوى ضد الولايات المتحدة الأمريكية في محكمة قانون العلاقات الدولية (الفرع 55) في طهران".

وأضافت أنه "بعد المتابعة القانونية التي أجراها محامي القضية، أمرت المحكمة أخيرًا بمصادرة شحنة النفط الأمريكية التابعة لسفينة ADVANTAGE SWEET في الخليج وتم حجز هذه السفينة".

واحتجزت طهران سفينة أجنبية بالقرب من ميناء بوشهر، جنوبي البلاد، في يناير الثاني الماضي، مشيرةً إلى أنها تحمل مليوني لتر من الوقود "المهرب".

وقد أدانت الولايات المتحدة هذه الهجمات وقال بيان للخارجية الأمريكية "نحن نعارض الضربات الصاروخية المتهورة التي تقوم بها إيران والتي تقوض استقرار العراق".

ولم تستهدف الضربات أي منشآت أمريكية ولم تقع أي إصابات في صفوف القوات الأمريكية.، بحسب ما أكد مسؤولان أمريكيان لوكالة رويترز للأنباء.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد قال إن هجومه استهدف "مراكز تجسس وتجمعات تابعة لجماعات إرهابية مناهضة لإيران" في مدينة أربيل العراقية، الأمر الذي تنفيه سلطات الإقليم التي قالت إن القصف استهدف منزل رجل أعمال كردي في أربيل.