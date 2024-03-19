المقاولون يهزم الزمالك في ميت عقبة

أنتصر فريق المقاولون العرب مواليد 2007 على فريق نادي الزمالك في عقر داره بثنائية مقابل هدف ، أحرزها يوسف صابر وعمر ثروت ضمن منافسات بطولة الجمهورية.

وبهذا الفوز المستحق يصعد فريق النادي للمركز الثالث برصيد 55 نقطة بدورى الجمهورية للموسم الرياضي 2023 /2024.

ويقود فريق المقاولون 2007، المدير الفني الكابتن أحمد سعيد ويعاونه المدرب الكابتن رامي سعيد ومدرب حراس المرمى الكابتن سيد جاد ومخطط أحمال التدريب الكابتن محمد صبري وإداري الفريق الكابتن علاء سعد وأخصائي إصابات الملاعب دكتور فهمي عبد الحميد .