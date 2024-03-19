عاجل
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل عددًا من الفلسطينيين بجنين
الثلاثاء 19 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

المقاولون يهزم الزمالك في ميت عقبة

المقاولون 2007
المقاولون 2007

أنتصر فريق المقاولون العرب مواليد 2007 على فريق نادي الزمالك في عقر داره بثنائية مقابل هدف ، أحرزها يوسف صابر وعمر ثروت ضمن منافسات بطولة الجمهورية.

txt

المقاولون يحقق العلامة الكاملة بالفوز على أسوان بسباعية

وبهذا الفوز المستحق يصعد فريق النادي للمركز الثالث برصيد 55 نقطة بدورى الجمهورية للموسم الرياضي 2023 /2024.

ويقود فريق المقاولون 2007، المدير الفني الكابتن أحمد سعيد ويعاونه المدرب الكابتن رامي سعيد ومدرب حراس المرمى الكابتن سيد جاد ومخطط أحمال التدريب الكابتن محمد صبري وإداري الفريق الكابتن علاء سعد وأخصائي إصابات الملاعب دكتور فهمي عبد الحميد .

مواد متعلقة

المقاولون يحقق العلامة الكاملة بالفوز على أسوان بسباعية
الجريدة الورقية