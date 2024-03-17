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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

المقاولون يحقق العلامة الكاملة بالفوز على أسوان بسباعية

المقاولون لمواليد
المقاولون لمواليد 2008

فاز فريق  المقاولون لمواليد 2008 على فريق اسوان بسباعية نظيفة ، أحرزها مصطفي أبو الحديد هاتريك وأحمد عظيمة هدفان ومحمد طارق و عمر ابراهيم "سكر" في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملاعب المقاولون العرب وجاءت المباراة ضمن منافسات بطولة دوري الجمهورية للموسم الرياضي 2024/2023.

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تشكيل فريق المقاولون 2008:

يقود الفريق المدير الفني الكابتن سامح يوسف، ويعاونه مدرب الفريق الكابتن أحمد كمونة ومدرب حراس المرمى الكابتن محمد سلامه ، ومخطط أحمال التدريب الكابتن محمود عبد الحليم والكابتن عبد الغني حسين إداري الفريق و الكابتن أسامة الأطرش أخصائي إصابات الملاعب 

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