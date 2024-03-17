المقاولون يحقق العلامة الكاملة بالفوز على أسوان بسباعية

فاز فريق المقاولون لمواليد 2008 على فريق اسوان بسباعية نظيفة ، أحرزها مصطفي أبو الحديد هاتريك وأحمد عظيمة هدفان ومحمد طارق و عمر ابراهيم "سكر" في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملاعب المقاولون العرب وجاءت المباراة ضمن منافسات بطولة دوري الجمهورية للموسم الرياضي 2024/2023.

تشكيل فريق المقاولون 2008:

يقود الفريق المدير الفني الكابتن سامح يوسف، ويعاونه مدرب الفريق الكابتن أحمد كمونة ومدرب حراس المرمى الكابتن محمد سلامه ، ومخطط أحمال التدريب الكابتن محمود عبد الحليم والكابتن عبد الغني حسين إداري الفريق و الكابتن أسامة الأطرش أخصائي إصابات الملاعب