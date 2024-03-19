أطعمة صحية تساعدك على الوقاية من أمراض القلب والسرطان والسكري

حوالي 90 بالمائة من الناس لا يحصلون على عناصر غذائية مهمة مثل الألياف، إلا أن هناك الكثير من الدراسات التي تؤكد فوائد مثل هذا الغذاء للقلب والوقاية من السرطان والسكري وأمراض أخرى، تحدثت خبيرة التغذية ليزا أثينسكايا عن هذا في قناتها على Telegram.



قدمت الطبيبة روابط لدراسات تؤكد أن استهلاك الألياف يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي وأمراض القلب على وجه الخصوص، عن طريق خفض نسبة الكولسترول في الدم.

وقالت الأخصائية: "الألياف القابلة للذوبان يمكن أن تخفض مستويات الكوليسترول في الدم لأنها ترتبط بالأحماض الصفراوية في الأمعاء وتزيلها من الجسم".

بالإضافة إلى ذلك، هناك دراسات وجدت علاقة بين تناول كمية كافية من الألياف في النظام الغذائي وانخفاض خطر الإصابة بسرطان الثدي وسرطان القولون والمستقيم.

ومن أفضل مصادر الألياف، ذكر الطبيب البازلاء الخضراء المسلوقة (كوب واحد - 8.8 جرام من الألياف)، وفاصولياء الليما المسلوقة (زجاج - 9.2 جرام)، والتوت (كوب واحد - 8 جرام).

تشمل القائمة أيضًا الفاصوليا السوداء والحمراء والحمص والعدس والكمثرى والتفاح والكيوي وبذور اليقطين وكرنب بروكسل واللوز والبرتقال ونخالة الشوفان وما إلى ذلك.

عند زيادة كمية الألياف في نظامك الغذائي، من المهم اتباع قاعدة واحدة بسيطة، وحذرت الطبيبة من أدخل الألياف في نظامك الغذائي تدريجياً، مشيراً إلى أنه بخلاف ذلك من الممكن حدوث تشنجات وانتفاخ وإسهال.

تحدث خبير التغذية إيجور ستركوف خصيصًا لـ MedicForum عن سبب أهمية تناول البروتين مع الألياف.

يلعب البروتين دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة القلب لعدة أسباب

يقول ستركوف: "إن تناول البروتين قد يساعد في خفض ضغط الدم، مما يقلل بدوره من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية".

السيطرة على نسبة الكولسترول

يمكن أن يساعد البروتين على خفض مستويات الكولسترول السيئ في الدم وكذلك زيادة مستويات الكولسترول الجيد، مما يساعد على الوقاية من تصلب الشرايين وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى.

الحفاظ على وزن صحي

يساعدك تناول نظام غذائي غني بالبروتين على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما قد يساعد في التحكم في الوزن.

وزيادة الوزن هي عامل خطر للإصابة بأمراض القلب، لذا فإن الحفاظ على وزن صحي من خلال تناول البروتين بانتظام يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة القلب.



دعم كتلة العضلات الصحية

البروتين هو لبنة بناء الأنسجة والعضلات، بما في ذلك عضلة القلب ويساعد تناول كمية كافية من البروتين في الحفاظ على كتلة العضلات الصحية ووظيفة القلب.

تحسين التمثيل الغذائي

ويشارك البروتين في عمليات التمثيل الغذائي التي تساعد على تنظيم مستويات الجلوكوز في الدم والحفاظ على مستويات طاقة مستقرة وقد يقلل أيضًا من خطر الإصابة بمرض السكري، وهو عامل خطر للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

تناول البروتين بانتظام يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة القلب وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.