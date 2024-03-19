الثلاثاء 19 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

منتخب مصر يخوض مرانه اليوم مكتمل الصفوف

بوابة الوفد الإلكترونية

إكتملت صفوف منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام و إبراهيم حسن ، بإنضمام المحترفين لصفوف معسكر منتخب مصر المقام بالقاهرة في إطار الاستعداد لبطولة كأس عاصمة مصر التي تضم منتخبات نيوزيلندا و كرواتيا و تونس .

إقرأ أيضًا ..

txt

بعثة منتخب تونس تصل مصر للمشاركة في الدورة الرباعية الودية

تضم قائمة منتخب مصر ٢٥ لاعبا هم :  محمد أبو جبل و محمد عواد و  المهدي سليمان و مصطفي شوبير و إحمد حجازي و رامي ربيعه و محمد هاني و محمد حمدي  و أكرم توفيق و محمد عبد المنعم و أحمد رمضان بيكهام و محمد شكري و مروان عطية و حمدي فتحي و إمام عاشور   و أحمد نبيل كوكا و محمد مجدي أفشة  و محمود تريزيجيه و عمر مرموش و مصطفي شلبي  و مصطفي فتحي  و أحمد عاطف و محمد الشامي و محمد شريف .

رئيس الاتحاد يحضر مران المنتخب 

حضر مران منتخب مصر الاستاذ جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة و الأستاذ محمد الماشطة المستشار القانوني لاتحاد الكرة .

مواد متعلقة

المنتخب الاولمبي يلتقي قطر في مستهل مشواره بدورة دبي الدولية

أمم أفريقيا.. عصام جمعة: منتخب مصر سيصل إلي ابعد نقطة في البطولة

نجم منتخب تونس : الهزيمة اليوم أمام ناميبيا مخيبة للآمال

أمم إفريقيا بوابة مصطفى محمد إلى الدوري الإنجليزي

نجوم الكرة القدامي: منتخب مصر صدمنا

نسور قرطاج يتأهبون للتحليق في سماء كوت ديفوار

أمم أفريقيا.. رقم مميز ينتظر منتخب تونس أمام نامبيا اليوم

جهاز الرياضة للقوات المسلحة صرح وطنى عملاق
الجريدة الورقية